Nejprve podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít povinně testovat na koronavirus. Od středy do 12. března musejí stihnout otestovat všechny své lidi. Podniky mezi 50 a 249 lidmi začnou v pátek a musí být s testováním hotové do 15. března. Vláda na úvod stanovila delší termíny, jinak bude požadovat testování jednou týdně. Na tiskové konferenci to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).