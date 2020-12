Česko se v protiepidemickém systému PES vrátí od pátku 18. prosince do čtvrtého stupně přísnosti opatření. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hotely pro rekreační účely se zavřou a restaurace se budou muset omezit na výdejová okénka. Avšak všechny obchody budou moci zůstat otevřené. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) potvrdil, že Česko může očekávat první dávky vakcíny proti covidu do konce roku.