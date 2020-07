Stavba, která sváří věřící po stovky let. Původně křesťanský chrám byl po dobytí Konstantinopole, nyní Istanbulu, Osmany upraven na mešitu. Od třicátých let 20. století sloužila Hagia Sofia jako muzeum. Tehdejší prezident Atatürk nechal budovu odsvětit. Měl to být kompromis mezi muslimským a křesťanským světem. Mešitou se Hagia Sofia opět stala v červenci 2020 dekretem tureckého prezidenta Erdogana.