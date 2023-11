Marihuana nesnižuje dopady užívání tvrdých drog. Ukázal to výzkum, který trval dvacet let

Tento poznatek vychází z australské studie, které zkoumala data za dvacet let užívání marihuany a opioidů. Její autoři tvrdí, že nenašli žádné důkazy, které by prokazovaly účinnost marihuany ve snižování spotřeby nelegálních opioidů. Proto nemůže fungovat jako účinná dlouhodobá metoda snižování škod u osob s poruchami způsobenými užíváním tvrdých drog.

Studie, která vyšla v odborném časopise American Journal of Psychiatry, je výjimečná v tom, že nejde jen o prostou analýzu dat z nějakých veřejných databází (byť i to je v mnoha výzkumech důležité a užitečné). Její autoři sledovali v letech 2001 až 2022 skupinu 615 lidí závislých na heroinu, kteří mnohdy užívali také marihuanu. Analýza nenašla žádné důkazy, že by měla konzumace měkké drogy nějaký vliv na omezení konzumace tvrdé drogy.

Opioidová krize

Užívání opioidů je v současnosti zodpovědné za více úmrtí a zdravotních postižení než u jakékoliv jiné nelegální drogy. Poruchy způsobené užíváním opioidů a konopí tvoří v Austrálii přibližně 77 procent všech poruch způsobených užíváním nelegálních drog.

Podle autorů se dají jejich výsledky shrnout docela jednoduše: lékaři i experti na veřejné zdraví by měli být opatrní, pokud se rozhodnou vsadit právě na marihuanu jako na zbraň, která by měla zmenšit problém problémového užívání opioidů. Tato měkká droga podle nich není vhodná jako potenciální strategie, která by pomohla zvládnout opioidovou krizi.

Problém je v Austrálii spíš teoretický, ale například ve Spojených státech mají některé státy programy, které pacientům umožňují nahradit opioidy právě marihuanou. A kanadská vláda zase v současné době přezkoumává zákon o konopí v souvislosti s léčebným konopím pro závislé na opioidech.

Australská studie ukazuje, že přinejmenším v této zemi taková strategie nefunguje. Je samozřejmě možné, že v jiných státech mají vliv nějaké specifické podmínky, které v Austrálii neexistují. Ale statistická metoda, kterou vědci použili, analyzovala všechny běžné faktory a byla schopná sledovat změny v užívání látek v průběhu času.