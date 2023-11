Uvnitř Země jsou kapky hmoty o velikosti kontinentů. Mohou to být zbytky po srážce s planetkou

Měsíc vznikl asi před 4,5 miliardami let, když do Země narazila planetka Theia, která byla velká asi jako Mars. Z úlomků po srážce se pak zformoval Měsíc. To říká teorie, která je sice obecně přijímaná, ale hlavně proto, že nic lepšího věda nemá k dispozici – silnější důkazy totiž chybí. Možná se to ale změnilo na začátku letošního listopadu, kdy vědci přišli s možnými důkazy. Našli je úplně jinde, než se čekalo.

Američtí geofyzici popsali v odborném časopise Nature, že dokázali vysvětlit původ dvou zvláštních kapkovitých útvarů, které věda poprvé poznala v osmdesátých letech dvacátého století, tehdy pomocí seismických vln. Tyto shluky hmoty jsou veliké jako kontinenty a leží asi 1800 kilometrů pod povrchem – tedy mnohem hlouběji, než se dokážeme provrtat. Jeden pod Afrikou, druhý pod Tichým oceánem. Od svého objevu vědce mátly, nefungovaly na ně totiž žádné modely ani výklady. Vědci zjistili, že tyto útvary jsou mnohem žhavější a hustší než okolní horniny, ale vše další zůstávalo záhadou.

Studie v Nature naznačuje, že objekty jsou zbytky asteroidu Theia, které se do Země zabořily při srážce, a od té doby tam zůstaly. Autoři o výsledcích původně informovali na vědeckém setkání v roce 2021, teď je zformulovali do kvalitní vědecké práce.

Dárce života

Výzkum vedl expert na geodynamiku Qian Yuan z Kalifornského technologického institutu. Agentuře AFP sdělil, že podle něj je „velmi zvláštní“, že se dodnes nenašly vůbec žádné hmotné důkazy o nárazu asteroidu Theia do Země. „Kde jsou? Moje odpověď zní: v Zemi,“ řekl.

Yuan uvedl, že když Theia narazila do proto-Země, letěla rychlostí více než šest kilometrů za sekundu, což jí umožnilo proniknout „velmi hluboko do spodního zemského pláště“. Výsledky simulace jeho tým představil na videu. To ukazuje, jak zbytky planetky „žily“ uvnitř Země: