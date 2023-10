Zemřel nejstarší pes světa

Při běžně používaném přepočtu psích let na lidské by se Bobi dožil asi 220 roků. Známé pravidlo totiž říká, že každý psí rok odpovídá sedmi lidským. Studie zveřejněná v odborném časopise Cell Systems ale popsala, že tento systém nefunguje.

Chlapec se pak dalších čtrnáct dní o štěně tajně staral: věděl z minulých zkušeností, že až pes otevře oči, rodiče už ho neutopí. A jeho plán mu vyšel. „Když to zjistili, hodně křičeli a potrestali nás, ale stálo to za to,“ vzpomínal po letech.

Bobi žil 31 let a 165 dní. Podle běžného přepočtu na lidský věk by to bylo 220 roků. „Předpokládám, že na jeho dlouhověkost mělo vliv více faktorů. Za zásadní ale považuji život na venkově v blízkosti přírody,“ uvedl letos v únoru jeho majitel Leonel Costa.

Psi jsou podle vědců mnohem starší, než si lidé připouštějí. Nově podle odborníků z Kalifornské univerzity v San Diegu první rok psího života znamená přibližně 31 let člověka, vycházeli přitom ze změn v DNA. „Co se týká dospělosti, tak devítiměsíční pes už může mít štěňata – tak si snadno sami spočítáte, že první rok těžko může odpovídat sedmi lidským rokům,“ uvedl hlavní autor studie Trey Ideker z Kalifornské univerzity.

Vědci rovnou představili nový způsob, který je podle nich výrazně přesnější a jeho výsledky lépe odpovídají realitě. Nová rovnice, se kterou přišli, tak má vystihovat stárnutí psů lépe: lidský věk = 16 * ln (psí věk) + 31. Tedy šestnáctkrát přirozený logaritmus psího věku plus 31. Podle této nové funkce věk osmitýdenního štěněte odpovídá devítiletému dítěti, dvanáct let průměrného dožití labradora je asi sedmdesát lidských roků. A pro Bobiho by to znamenalo asi 87 let.