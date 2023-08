Alkohol při seznamování dodá odvahu, růžové brýle ale nenasadí, ukázal experiment

Alkohol podle výzkumu, který vyšel v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs funguje jako „tekutá odvaha“, ale nikoliv jako „růžové brýle“. Dodává lidem kuráž oslovit ty, které považují za atraktivní, ale nedělá je více přitažlivými, jak se traduje. Psychologové doufají, že jejich experiment pomůže dalšímu zkoumání rizikových vlivů alkoholu na mezilidské vztahy.