Virtuální romance jsou díky AI stále uvěřitelnější. Přinášejí nové možnosti i rizika

Deset let poté, co se postava ztvárněná Joaquinem Phoenixem ve filmu Her zamilovala do umělé inteligence (AI) jménem Samantha, je koncept virtuálních společnic čím dál tím realističtější v důsledku rozvoje velkých jazykových modelů. Podle některých programy přiživují nezdravé představy o genderových rolích, napsal deník The Guardian. Autoři svůj software hájí s tím, že pro jejich uživatele nejde o náhradu komunikace s reálnými lidmi.