Zápasící medvědi vyhráli soutěž Czech Nature Photo. Podívejte se na nejlepší snímky

„Fotografie zápasících medvědů byla jako vítězná vybrána jednomyslně celou porotou. Zachycuje chvíli, kdy medvědí matka brání své mladé. Je technicky skvěle provedená, vyzařuje z ní emoce, je akční a zobrazuje jedinečný moment z chování zvířat v divoké přírodě,“ říká předseda poroty Petr Slavík.

„Fotografie vznikla neplánovaně uprostřed velmi teplého a suchého léta ve Velké Fatře. Ve skládacím fotostanu jsem čekal téměř do tmy. Ve chvíli, kdy jsem začal balit, se mezi mohutnými stromy pomalu blížil asi 150kilový medvěd. Expozice ukazovala sice hraniční použitelné hodnoty, ale byl jsem připravený na pár dokumentačních snímků, kdyby náhodou přišel blízko. Ale na to, co se odehrálo před objektivem, se připravit nedalo. Z opačné strany, než přicházel medvěd, se začaly ozývat známé zvuky medvědí rodinky. Medvíďata pobíhala, sem tam zakvičela, jak se spolu prala, do toho občas zabručela výchovně medvědice,“ popisuje autor vítězné fotografie.

„Medvědice se najednou postavila na zadní a začala se dívat okolo sebe – asi hlídala, kde se pohybují mláďata, a najednou se rozběhla proti překvapenému samci. Střetli se v divokém a zuřivém souboji, který trval jen několik desítek sekund. Zhruba po půlminutě skončil a medvědice se vrátila k mladým. V této chvíli jsem se začal třást z toho, co se právě odehrálo před mýma očima,“ popisuje vznik fotografie roku její autor.

Vítěze vybírala odborná porota s účastí španělského fotografa Roberta Garcíi-Roy z více než 2400 fotografií. Do soutěže své práce poslalo 254 fotografek a fotografů z České a Slovenské republiky. Do třetího ročníku soutěže pro žáky a studenty Czech Photo Junior se přihlásilo 157 soutěžících, kteří zaslali skoro patnáct set snímků.

Porota ocenila fotografie v řadě kategorií: