Červi po konzumaci konopí touží po nezdravém jídle, zjistila studie. Stejně jako lidé

Nejen lidé dostávají po požití marihuany chuť na nezdravé pochutiny. Červi namočení do kanabinoidu dávají přednost kaloričtějším potravinám než obvykle, vyplynulo ze studie, o které informoval list The Guardian. Do budoucna by díky tomuto zjištění mohli být používáni k testování léků pro lidi.