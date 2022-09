Miliardář Chouinard převedl firmu na ekology. Zisky tak půjdou na ochranu životního prostředí

Společnost Patagonia je maloobchodním prodejcem outdoorového oblečení. Značka získala kultovní status díky svému důrazu na udržitelnost, například v podobě celoživotní záruky na oblečení či nabídky cenově dostupných oprav.

Podnik je známý reklamním sloganem „Don't buy this jacket (Nekupujte si tuto bundu)“. Jeho cílem je přimět spotřebitele k tomu, aby se zamysleli nad dopady konzumního způsobu života na životní prostředí a kupovali jen takové zboží, které opravdu potřebují.

„Je to už téměř padesát let, co jsme zahájili experiment s odpovědným podnikáním, a jsme teprve na začátku. Pokud máme naději na prosperující planetu - natož na prosperující podnikání - za dalších padesát let, bude zapotřebí, abychom všichni dělali, co můžeme, s využitím zdrojů, které máme k dispozici. Tohle je další způsob, jak se můžeme podílet na tomto úsilí. Navzdory své nesmírné rozloze nejsou zdroje Země nekonečné a je jasné, že jsme překročili její limity. Je ale také odolná. Svou planetu můžeme zachránit, pokud se k tomu odhodláme,“ zní poslední slova Chouinardova dopisu.