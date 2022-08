Mayové měnili své mrtvé vládce na sportovní míče, naznačuje výzkum

Staří Mayové podle nových důkazů přišli s důmyslným řešením problému, co si počít s vládci po jejich smrti. Mnoho civilizací pro své vůdce stavělo nákladné hrobky, které ale jen lákaly zloděje, nebo se stávaly symbolem, na nějž útočili nepřátelé.

Důkazy archeologické i písemné

Předložená hypotéza se do značné míry opírá o vzkazy vyryté na třech bodovacích obručích, které vymezují hranice hřiště na pelotu v Toniná. Podle těchto nápisů byli tři starověcí hodnostáři převezeni do „jeskyně mrtvých“, kde podstoupili 260denní proces „transmutace“.

Konkrétně jsou na rytinách identifikováni Wak Chan Káhk’, který zemřel 1. září 775, dále Aj Kololte’, který zahynul 1. dubna 776, a žena jménem Káwiil Kaan, která zemřela v roce 722. Podle INAH se síra z popela těchto tří panovníků pravděpodobně používala k vulkanizaci pryže, z níž se vyráběly míče na tlachtli.

„Je zajímavé, že Mayové se snažili přeměnit mrtvá těla svých vládců v živou sílu – v něco, co by povzbuzovalo lid,“ uvedl Yadeun Angulo. „Máme důkazy o tom, že byla zakomponována do míčů; v klasickém období byly míče obrovské,“ dodal.