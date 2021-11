Chlapec přišel na svět ve 21. týdnu. Je nepředčasněji narozeným dítětem, které přežilo

Procentní šance na přežití

C'Asya o den později zemřela. Nemocnice uvedla, že v takových situacích obvykle nabízí rodičům zvláštní péči a umožňuje jim například pochovat si své malé děti po tu krátkou dobu, která jim společně zbývá. Také Curtis byl v kritickém stavu, lékaři odhadovali pravděpodobnost jeho přežití asi na jedno procento – musel být hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Tam mu alabamští experti na péči o předčasně narozené děti poskytli to nejlepší, co současná medicína nabízí – od léků, přes podporu života až po plicní ventilaci, bez níž by nemohl ani dýchat. Na té strávil asi tři měsíce, teprve pak od ní mohl být odpojen, ale i posléze musel zůstat v nemocnici pod dohledem expertů.

Z nemocniční péče byl propuštěn až letos v dubnu, po dlouhých 275 dnech. Terapeuti mu museli pomoci naučit se dýchat a používat ústa k jídlu.

Šťastný začátek

Butlerová, která žije v městečku Eutaw, k tomu řekla: „Když jsem si konečně mohla vzít Curtise domů a ukázat ho svým starším dětem, byl pro mě okamžik, na který budu už navždycky vzpomínat.“