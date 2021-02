Čína dokončila konkurenta Mezinárodní vesmírné stanice. Do kosmu poletí na jaře

Tchien-che bude základní obytnou sekcí pro tříčlennou posádku, jež by měla stanici navštěvovat po dobu až šesti měsíců. Modul bude zajišťovat energii a pohon pro celý orbitální komplex, který by měly tvořit ještě dva experimentální moduly.

Pozdější připojení těchto modulů umožní spojovací uzel na Tchien-che, který bude využíván i k zakotvení pilotovaných a nákladních lodí Šen-čou a Tchien-čou. Uzel poskytne také přechodovou komoru pro výstupy astronautů ven ze stanice.

Vznikne na jaře

Základní modul, dlouhý 18 metrů a s hmotností 24 tun, vynese z čínského kosmického střediska Wen-čchang na ostrově Chaj-nan raketa Dlouhý pochod 5B. Testovací fáze tohoto raketového nosiče jsou podle Číňanů již v závěrečné fázi a jeho části by měly být brzy přepravené do Weng-čchangu.

Čína nesdělila časový harmonogram misí k nové stanici, uvedla jen, že by se měly uskutečnit na jaře. Portál Space.com poukázal na to, že předchozí starty raket Dlouhý pochod 5 se neuskutečnily dříve než za dva měsíce po přepravení jejich částí do střediska Wen-čchang.