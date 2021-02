I v Česku jsou skalní terény, kde nikoho nepotkáte a zažijete dobrodružství, radí Ondra

„Když lezu a mentální stránka je tak, jak by měla být, všechna rozhodnutí dělám rychle a naprosto automaticky, naprosto intuitivně. Moje mysl je někde jinde a tělo je perfektní stroj. Je řízeno spíš intuicí a zkušenostmi – a já se na to dívám zvenku,“ popisuje.

„Jsem srdcem skalní lezec“

I když si občas odskočí na umělou stěnu, považuje se za skalní lezce. Na skalách se podle něj člověk může realizovat jakkoliv. „Čas od času potřebuju cítit dobrodružství. A to je pro mě asi největší, když člověk dělá prvovýstup – volně leze odspodu nahoru a naprosto neví, co ho čeká,“ řekl. „Ideálně doufá, že tam najde akurátní chyty a pevnou skálu,“ dodal.

Na sportu ho přitahují předsudky: „ Když se o tom mluví, že to je nemožné, když to vypadá nemožně. A myslím, že v lezení je nemožné vždy v kontextu současné generace a my nevíme, co příští nebo přespříští generace ještě vyleze.“

Lezení chápe mimo jiné jako vyjádření svobody. „V ten moment se cítím volný.“ Zmiňovaný pocit by ovšem nezažil, kdyby nebyl tak dobrým lezcem a neměl činnost tak dobře zautomatizovanou. „To, že nad tím nemusím přemýšlet, mi umožňuje, že si to reálně dokážu tak užít,“ vysvětlil. Tento pocit ale na závodech nezažívá a zmíněný typ dobrodružství mu při přípravách na olympijské hry chybí.