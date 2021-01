Částečná náhrada kouření vapováním zřejmě nesnižuje zdravotní rizika, naznačili vědci

Nová studie se zaměřila na to, jestli částečné nahrazení cigaret těmi elektronickými může snížit nebezpečí vzniku kardiovaskulárních chorob. Experti měli k dispozici data více než sedmi tisíc Američanů starších osmnácti let.

Částečné nahrazení cigaret podle vědců nepomůže

Výsledky studie ukázaly, že účastníci, kteří pouze vapovali, vykazovali podobný obraz oxidačního stresu a zánětu jako lidé, kteří neužívali e-cigarety ani klasické tabákové výrobky.

Kuřáci a lidé, které užívali oba druhy výrobků, pak měli vyšší úrovně sledovaných ukazatelů než ti účastníci, kteří cigarety či e-cigarety neužívali. Míra oxidačního stresu i zánětu byla u obou těchto skupin srovnatelná. Dále vědci došli také k závěru, že kuřáci měli horší výsledky než výluční uživatelé e-cigaret.

„Výsledky by mohly sloužit k poučení pacientů o možném riziku souběžného užívání cigaret a jejich elektronických náhražek,“ poznamenal podle serveru EurekAlert! hlavní autor studie Andrew C. Stokes z Bostonské univerzity. „Někteří kuřáci vapují, aby klasické cigarety omezili. Tito lidé se pak často stanou duálními uživateli obou produktů, a to místo toho, aby zcela přešli z jednoho na druhý,“ dodal.

Pokud kuřák používá e-cigarety jako prostředek k ukončení kouření, podle Stokese by jimi měl klasické tabákové výrobky zcela nahradit. „Dále by mu měl být doporučen plán, jak se od nikotinu osvobodit úplně,“ dodal.