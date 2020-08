Ray Bradbury se narodil před sto lety. Veřejnost varoval před cestou k Marsu i před lidstvem samým

Ve své spisovatelské dílně se král sci-fi často potuloval po hvězdách a kosmické koráby používal jako jiní metro. Ve skutečnosti Bradbury ale neuměl ani řídit auto a celý život se bál cestovat letadlem.

„Nedokážu ani vyměnit žárovku,“ přiznával mistr supertechnických románů a sebe samotného nazýval spisovatelem fantazie: „Vědecké poznatky jsou pro mě základnou, ze které mohu odletět do vesmíru, kdykoli se mi zachce.“

K psaní Bradbury přistupoval s vášní a odpovědností. Jeho knihy bijí na poplach před hrozbami současného světa: jaderné zbraně, pálení knih, cenzura a zatracování myšlenek. Spisovatel je pokládán za nejvynalézavějšího a nejodpovědnějšího z autorů sci-fi. „Každý den ráno, když se probudím, mezi prvními myšlenkami chytám nápady, které kolem mě poletují a říkají mi, co budu psát,“ říkával.

Sto let stará vize světa, který nikdy nevznikl

První příběhy začal Bradbury sepisovat jako malý na papíry, do nichž se u řezníka balilo maso. Bylo to v městečku Waukegan v americkém státě Illinois, kde se 22. srpna 1920 narodil. Otec přepojoval telefonní linky a rodina se často stěhovala. Malý Ray byl blázen do čtení: „Když se mi dostala do rukou knížka Charlese Dickense Pověst dvou měst, přelepil jsem jméno autora svým. Takhle jsem chtěl umět psát,“ vzpomínal později.

Střední školu vychodil v Los Angeles a dál pilně pokračoval v samostudiu; noci trávil v knihovně a přes den trápil psací stroj. Zároveň si vydělával na nárožích jako kamelot. Prvním honorovaným příběhem se stalo Kyvadlo z roku 1941 a první povídkou, v níž Bradbury projevil svůj tajuplný styl, bylo o rok starší Jezero.