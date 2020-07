Elon Musk oznámil, že Tesla bude mít do konce roku plně autonomní auta

Tesla se snaží o to, aby dostala na trh plně autonomní vozy co nejdříve – proti konkurenci, kterou představují jak klasické automobilky, tak i firmy jako Waymo nebo Uber.

Tesla kraluje

Tesla v posledních týdnech pozitivně překvapuje investory. Dodala za druhé čtvrtletí na trh 90 650 aut, čímž výrazně překonala odhady. Navzdory tomu, že velkou část ekonomických aktivit bylo kvůli šíření koronaviru nutné zastavit, automobilce odbyt meziročně klesl jen o 4,8 procenta. Analytici přitom odhadovali, že Tesla na trh ve druhém čtvrtletí dodá jen 74 130 aut.

Solidní počet dodaných aut zvyšuje podle odborníků pravděpodobnost, že Tesla vykáže za druhé čtvrtletí zisk. Bylo by to poprvé, co by automobilka měla čtyři ziskové kvartály za sebou.

„Z 90 tisíc dodaných aut v prostředí karanténních opatření padá čelist,“ konstatoval analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush. Tesla investory překvapila už výsledkem v letošním prvním čtvrtletí, kdy dodala 88 400 vozů. To bylo o 40 procent více než ve stejném období loni a nejvíce za jakékoliv první čtvrtletí.