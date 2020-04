Průlom na Floridě: poprvé se podařilo rozmnožit ohrožené korály

Vědci se tehdy pokusili část z nich zachránit a rozmnožit je v „zajetí“, tedy v akváriích. Rozmnožení koráli se měli do moře vracet, jakmile epidemie pomine – jenže se nedařilo přimět je k tomu, aby se rozmnožovat vůbec začali. To se teď změnilo: experti z Florida Aquarium informovali, že tyto fascinující organismy úspěšně rozmnožili a ještě se o nich přitom dozvěděli množství informací, které mohou se záchranou druhu výrazně pomoci.

Kolem roku 2014 začali koráli v moři kolem Floridy masivně umírat. Příčinou byla takzvaná nemoc bílých pruhů způsobená bakterií Serratia marcescens, která se do moře dostává s odpadní vodou.

Před tímto objevem neexistovaly žádné seriozní studie, které by tento druh korálů zkoumaly, vědci neměli dokonce k dispozici ani fotografie nebo videa, která by ukazovala, jak vypadá rozmnožování těchto organismů.

Rifovníky jsou koráli, kteří jsou velmi rozšíření v Karibiku. Rozmnožují se tak, že do okolní vody uvolňují spermie, které se pak musí dostat k vajíčkům; když je oplodní, larvy se pak vyvíjí už dál uvnitř rodičovského korálu.

Jak se rozmnožují koráli

Poté, co mladí koráli dospějí, rodiče je „vyplivnou“ a jejich potomci se snaží najít co nejlepší místo, kde by se mohli usadit a zůstat tam po celý zbytek svého života. Vědci celý tento proces nafilmovali a zjistili při tom, že larva tohoto korálu je vůbec největší na světě.