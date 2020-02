Dovoz ovoce přes půl planety nemusí nutně škodit, ukázalo stopování amerických pomerančů

Vědci Eric Bell a Arpad Horvath z Kalifornské univerzity v Berkeley se věnovali analýze uhlíkové stopy pomerančů, které se prodávají v Los Angeles, New Yorku, Chicagu a Atlantě a pocházejí z Kalifornie, Floridy, Mexika a Chile. Výsledek jejich „stopování“ byl relativně překvapivý. Pokud jde o uhlíkovou stopu, jako určující faktor se totiž neukázala vzdálenost, ale způsob přepravy.

Pomeranče, které do amerických měst cestovaly z dálav, transportovaly obří kontejnerové lodě. Ty naráz unesou tak obrovské množství nákladu a spotřebují při tom tak málo energie, že je jejich doprava vlastně ekologičtější. Na jeden kilogram přepravených pomerančů se totiž spotřebuje výrazně méně fosilních paliv, než když se pomeranče do měst na severu USA dopravují z Mexika náklaďáky nebo z Kalifornie dodávkami.

Rozdíl je podle této studie značný. Pomeranče dopravené do New Yorku z jihoamerického Chile kontejnerovými loděmi měly uhlíkovou stopu šestkrát menší než ty, které na stejné místo doputovaly po silnicích z Mexika – a to přesto, že Chile leží víc než dvakrát dál než Mexiko.