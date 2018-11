České úřady chtějí lépe koordinovat podporu mezinárodního výzkumu. Zapojí se TA ČR a ministerstvo školství

„Doposud jsme žádnou takovou spolupráci (ministerstva a TA ČR) neměli, a tak doufám, že to přispěje k odstranění některých věcí, které obě strany vnímaly, že nejsou v systému optimální,“ řekl pověřený náměstek ministra školství Pavel Doleček. V minulosti se podle něj někdy stávalo, že obě instituce dělaly v řízení mezinárodního výzkumu stejné kroky. Memorandum by tak mělo přispět k lepší koordinaci rozdělení rolí.

Ministerstvo školství bude podle Dolečka příště jako gestor pro mezinárodní spolupráci určovat strategický směr mezinárodních aktivit vědců. Technologická agentura by měla roli ministerstva doplňovat, a to mimo jiné v návaznosti na spolupráci s dalšími evropskými agenturami, které podporují vědu a výzkum.

Cíl: lépe si rozdělit role

„Technologická agentura se ze své definice zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum, inovace a malé a střední podniky více než třeba my (na ministerstvu školství). A to je právě to rozdělení rolí a hledání toho, abychom nedělali oba to samé,“ vysvětlil Doleček.