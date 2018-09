Český vědec vytvořil létajícího hmyz-bota. Dostal se s ním na titulní stránku časopisu Science

Robot, který dostal jméno DelFly Nimble, je inspirován hmyzem a také hmyzími roboty, které český vědec Matěj Karásek vytvářel během postdoktorandského studia v nizozemském Delftu. Tento nový robot má čtyři pohyblivá křídla, která používá jak pro samotný pohyb, tak i pro ovládání směru a výšky. A dokonce to dokáže i bez ocasu, který používaly starší verze. Místo ocasu pro stabilizaci používá pohyb křídel, který je ovládaný palubním počítačem a vychází z dat senzorů.

Video of DelFly Nimble - an agile insect-inspired robot

Létající robůtek připomínající vážku má rozpětí křídel 33 centimetrů, ve vzduchu vydrží přibližně pět minut a za tu doku dokáže překonat vzdálenost asi jednoho kilometru – to vše, pokud má plně nabité baterie. Výjimečný je podle jeho autora především tím, že rychle umí měnit strnulost za pohyb a opačně. V jednom okamžiku se jen vznáší, aby se pak bleskově pohnul vpřed nebo do boku – i to je dost podobné opravdovému hmyzu.

Jeho maximální rychlost dosahuje sedmi metrů za sekundu a dokonce unese náklad o hmotnosti čtyři gramy – dá se využít například pro miniaturní kameru, která může operátorovi robota ukazovat cestu, případně se dá stroj vybavit dalšími senzory.

Jako brouk

Zatímco většina dnešních dronů využívá pro pohyb vrtule, Karáskův hmyzí robot napodobuje mávání hmyzích křídel. Stroj má dva mechanismy, které křídly pohybují (levá a pravá strana jsou ovládané zvlášť): jsou schopné mávnout křídly sedmnáctkrát za sekundu, pokud se hmyzo-bot jen vznáší. Pokud chce stoupat nebo klesat, může frekvenci měnit.