Oáza naděje: kambodžský Mekong se zotavuje, přírodovědci tam našli vzácnou kožnatku

Kožnatka dorůstá do délky dvou metrů a váhy 50 kilogramů. Dožívá se až 100 let, z nichž 95 stráví zahrabaná v písku nebo bahně. Pod krunýřem o průměru až 150 centimetrů se skrývá dlouhý krk, který umí tato želva velmi rychle vysunout a uchvátit kořist. K tomu, že patří k mimořádně ohroženým druhům, přispělo i to, že její maso a vejce jsou mimořádně chutné.

Dokud v roce 2007 nebylo objeveno několik těchto zvířat právě mezi Kratie a Stungtrengem, předpokládalo se, že na kambodžské straně Mekongu už žádné kožnatky nežijí. Její hnízda jsou od té doby přísně chráněna a podle údajů WCS se od roku 2007 podařilo zachránit přes 370 snůšek, z nichž se vylíhlo více než 8500 želv.