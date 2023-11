Americká Sněmovna reprezentantů odmítla vyloučit republikána Santose

Pro odvolání Santose hlasovalo 179 zákonodárců, proti jich bylo 213. Aby byl ze Sněmovny reprezentantů vyloučen, musely by návrh podpořit aspoň dvě třetiny jejích členů. Pro vyloučení Santose hlasovalo 24 republikánů, proti bylo 30 demokratů, píše BBC na svých internetových stránkách.

Podle serveru Axios se proti jeho vyloučení někteří demokraté postavili kvůli tomu, že se jim úplně nezamlouvalo vyřazovat zákonodárce, který ještě nebyl odsouzen a k jehož případu ještě nevydal zprávu výbor pro etiku.

Santos už v květnu u soudu popřel vinu z 13 obvinění, která zahrnovala podvodné pobírání příspěvků v nezaměstnanosti, klamání Sněmovny reprezentantů a používání peněz z politické kampaně na osobní výdaje.

Přiznal, že lhal

V projevu před hlasováním o svém možném vyloučení Santos řekl, že „zrušení presumpce neviny vytváří nebezpečný precedens, který ohrožuje samotné základy našeho právního systému“.

Santos byl do americké Sněmovny reprezentantů zvolen loni ve svých 34 letech a od lednového nástupu do funkce se utápí ve skandálech. Vše začalo zprávami médií v New Yorku, který v Kongresu zastupuje, o vymyšlených částech životopisu, jímž se v kampani prezentoval voličům. Santos následně přiznal, že lhal o svém židovském původu, o tom, že vystudoval vysokou školu, nebo o tom, že pracoval jako investor na Wall Street, a stal se předmětem vícero vyšetřování.