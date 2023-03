Několik lidí zemřelo při střelbě v Hamburku, na místě zasahuje policie

„Podle prvotních nálezů se střílelo v kostele na ulici Deelböge ve čtvrti Groß Borstel. Několik lidí bylo vážně zraněno, někteří fatálně. Na místě zasahujeme ve velkém počtu. Další informace budou následovat,“ píše na Twitteru hamburská policie.

„Zatím nemáme žádné spolehlivé informace o motivu tohoto zločinu. Nedělejte žádné nepodložené předpoklady a nešiřte fámy,“ dodává o několik minut později.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

Server Focus Online informuje o šesti obětech a několika těžce zraněných. Pachatelé jsou zřejmě stále na útěku.

„Všichni mrtví mají střelná zranění,“ řekl policejní mluvčí, který však neuvedl žádnou konkrétní bilanci obětí incidentu.

Hamburské ministerstvo vnitra vydalo varování, v němž hovoří o „krajním nebezpečí“. „Dnes kolem 21:00 střílel jeden nebo více neznámých pachatelů na lidi v kostele,“ uvádí se v prohlášení.

*Další podrobnosti připravujeme.*