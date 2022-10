O rezoluci odsuzující Rusko se bude v OSN hlasovat veřejně. Kvůli „lobbingu Západu“ je těžké vyjádřit postoj, tvrdí Moskva

Krvavá stopa

Ukrajinský velvyslanec při OSN Serhij Kyslycja označil Rusko za teroristický stát. „Celý svět znovu spatřil pravou tvář teroristického státu, který zabíjí naše lidi,“ řekl k pondělním ruským útokům na ukrajinská města, při kterých zemřelo 19 lidí a stovka dalších utrpěla zranění.

„Za ruskou delegací zůstává při vstupu do Valného shromáždění krvavá stopa a sál se naplní pachem tlejícího lidského masa. To je to, co jsme tolerovali v Sýrii. To je to, co se dnes děje na Ukrajině,“ řekl Kyslycja účastníkům zasedání Valného shromáždění.