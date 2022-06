V USA obvinili kvůli útoku na Kapitol členy Proud Boys z „rozvratného spiknutí“

Je to podruhé, co americké úřady použily obvinění z „rozvratného spiknutí“ kvůli útoku na Kapitol, poznamenala BBC. V lednu vznesly stejné obvinění proti příslušníkům krajně pravicové milice Oath Keepers. „Rozvratné spiknutí“ je obvinění, které pochází z dob americké občanské války, a hrozí u něj až dvacet let vězení, píše BBC.

Osmatřicetiletý exšéf uskupení Proud Boys Enrique Tarrio a další čtveřice obviněných podle prokuratury vybízeli členy skupiny, aby se 6. ledna 2021 vypravili do Washingtonu a na internetu sháněli peníze mimo jiné na nákup neprůstřelných vest, napsala agentura Reuters.

Tarrio se násilného vniknutí do Kongresu přímo neúčastnil. Dva dny před tím ho zadržela policie kvůli spálení transparentu hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) a držení velkokapacitních zásobníků do pušek. Tarrio a další členové Proud Boys už dříve odmítli jiná obvinění v souvislosti s útokem na Kapitol.

Trumpovy údajné důkazy o podvodu soudy i úřady odmítly

Příznivci amerického exprezidenta Donalda Trumpa, kterého v předloňských volbách porazil současný šéf Bílého domu Joe Biden, napadli 6. ledna 2021 budovu Kongresu, v níž zákonodárci projednávali oficiální potvrzení Bidenovo vítězství. Při nepokojích zemřelo pět lidí. Trump dlouhodobě označuje poslední prezidentské volby za podvodné. Jeho údajné důkazy však odmítly soudy v desítkách žalob i volební činitelé v jednotlivých státech.

Celkem bylo za účast na tehdejších nepokojích obviněno z trestných činů více než 860 lidí ve 48 amerických státech.