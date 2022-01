Bylo to pirátství. USA obvinily čtyři Bělorusy kvůli vynucenému přistání letadla v Minsku

Poslanec Jan Farský (STAN) se vzdá svého mandátu. Oznámil to poté, co ho k rezignaci vyzvalo předsednictvo hnutí Starostů a nezávislých. Farský čelil kritice koaličních partnerů i opozice za půlroční stáž v USA, kterou chtěl absolvovat současně s výkonem své poslanecké funkce. Do sněmovny místo něj nastoupí ředitelka libereckého divadla Jarmila Levko.