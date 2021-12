Královna Alžběta II. ve vánočním projevu vyjádřila solidaritu s těmi, kteří přišli o blízké

Ústředním bodem proslovu královny byla vzpomínka na prince Philipa, který zemřel 9. dubna ve věku 99 let. „Ačkoliv je to pro mnohé období velké radosti a veselí, mohou být Vánoce obtížné pro ty, kteří přišli o své drahé. Letos chápu obzvlášť dobře proč,“ uvedla královna v poselství, které odvysílaly britské televize. „Ale život samozřejmě sestává z posledních rozloučení i prvních setkání. A jakkoliv mně a mojí rodině chybí, vím, že by chtěl, abychom si Vánoce užili,“ podotkla.

Úvod poselství podkreslily fotografie zachycující šťastné okamžiky společného života Alžběty II. a Philipa. Královna řekla, že čerpala velkou útěchu z vroucnosti a náklonnosti lidí, kteří ocenili život a práci „mého milovaného Philipa“. Během projevu měla na červených šatech připnutou brož, kterou nosila i na líbánkách v roce 1947.