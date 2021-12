Peruánští archeologové odhalili dokonale zachovalou mumii. Může být stará víc než tisíc let

Univerzita San Marcos v Limě vystavila ostatky prastaré mumie nalezené při vykopávkách na pobřeží Peru. Archeologové potvrdili, že i přes stáří 800 až 1200 let je v mimořádně zachovalém stavu. Podle odborníků je pohřbena podle starobylého rituálu užívaného v oblasti And, kdy dávní ošetřovatelé tělo zemřelého mumifikovali, svázali do skrčené polohy, dlaně umístili na obličej a uložili jej do hrobky. Vedle mumie byly nalezeny také cennosti, různé nástroje a zachovalé kusy oděvu.