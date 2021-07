V Berlíně otevřelo Humboldtovo fórum. Fasáda je replikou původního zámku Hohenzollernů

Fórum nahradilo „obchod s lustry“

„Humboldtovo fórum působivým způsobem doplňuje muzejní instituce v berlínském centru, a to jak po architektonické stránce, tak po té obsahové,“ prohlásil o budově berlínský starosta Michael Müller. Poznamenal, že fasáda zámku, která spojuje moderní i historickou tvář, má pro Berlíňany třicet let po sjednocení velkou symboliku. „Tvář Berlína nyní dostává novou a zároveň historickou fazetu, je to dárek městu,“ dodal Müller.

Za Humboldtovým fórem jako kulturní institucí stojí nadace pruského kulturního dědictví se sbírkami mimoevropského umění, Humboldtova univerzita a Berlín. Za sídlo nové instituce byla zvolena částečná replika hohenzollernského zámku, který byl za druhé světové války těžce poškozen. V roce 1950 nechal komunistický režim trosky srovnat se zemí a na jeho místě později vybudovat Palác republiky, v němž zasedal parlament bývalé NDR a kterému se kvůli obrovskému počtu svítidel a s odkazem na východoněmeckého vůdce Ericha Honeckera říkalo Erichův obchod s lustry.