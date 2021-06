České centrum v New Yorku ožívá. Připomíná 80 let od příjezdu skladatele Martinů do USA

Skladby Bohuslava Martinů hrají velmi často studenti amerických hudebních škol a neustále zní i v koncertních sálech také v interpretaci profesionálů.

„Když hrajeme jeho skladby pomaleji, slyšíme všechny ty drobné detaily, kterých jsme si dříve nevšimli. Je velmi zajímavé se do toho ponořit. Připadám si jako při zkoumání truhly s pokladem,“ prohlásila interpretka klasické hudby Liuh-Wen Tingová.

Bohuslav Martinů žil v New Yorku dvanáct let. Město pro něj ale bylo příliš hlučné a on se zde nemohl soustředit. Nejzajímavější skladby jeho amerického působení proto vznikly během letních pobytů na venkově.

Ve 40. letech byl Martinů v USA jedním z nejhranějších

Martinů uprchl do Spojených států před nacismem. Místa jeho pobytu ze 40. a 50. let fotografovala Kateřina Dvořáková Manková. „Spoustu těch domů už jsem nenašla, protože už nestojí, jsou změněné. Takže jsem se snažila do těch fotografií hlavně dát atmosféru toho místa,“ uvedla Dvořáková Manková.

Po příjezdu do Spojených států se Bohuslav Martinů svými symfoniemi a dalšími skladbami dokázal trefit přesně do vkusu amerického publika. „Byl úžasně úspěšný. Při porovnání s tehdejšími současníky patřily jeho skladby mezi lety 1941 až 1945 k těm nejhranějším,“ řekl Michael Beckerman, odborník na českou klasickou hudbu.

V New Yorku stále platí přísná pravidla pro pořádání větších akcí. Po mnoha měsících bez kultury je přesto zájem publika o výstavy a koncerty značný. Návštěvník ale musí splňovat protiepidemická opatření. „Přichází s tím, že buď je očkován a už si i ve vnitřních prostorách může sundat roušku. Není-li očkován, je to na jeho odpovědnosti, aby tuto roušku měl,“ uvedl ředitel Českého centra New York Miroslav Konvalina.

Výstava připomínající pobyt Martinů v Americe je naplánována až do září. V příštích měsících také další interpreti z Česka i Spojených států nově nahrají jeho vybrané skladby.