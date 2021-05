Indie se vzpamatovává z řádění nejsilnější bouře za posledních dvacet let. O život přišlo 24 lidí

Na palubě potopené lodi, která přepravovala dělníky na ropnou plošinu, bylo podle AFP 270 osob, z nichž 177 se podařilo zachránit.

Cyklon Tauktae doprovázený vichry dosahujícími rychlosti až 165 kilometrů v hodině v neděli večer dorazil nad západní indické pobřeží. Před jeho příchodem bylo v indickém státě Gudžarát evakuováno 200 tisíc lidí. Živel postupoval směrem na sever a prohnal se kolem pobřežních států Kérala, Karnátaka, Góa a Maháráštra, v nichž si vyžádal 16 obětí. Přes 400 lidí uvázlo na dvou volně unášených plavidlech u bombajského pobřeží.

Jde o nejsilnější bouři v oblasti za posledních 20 let. Představitel státu Gudžarát Pankadž Kumár uvedl, že silné deště a vítr vytrhávaly sloupy elektrického vedení a stromy a ničily budovy v pobřežních oblastech.

Ohrožena je i léčba

Stát kvůli cyklonu na dva dny přerušil očkování proti nemoci covid-19, která se nyní v Indii šíří velkou rychlostí. Všichni pacienti léčící se s covidem v gudžarátských nemocnicích, které se nacházejí pět a méně kilometrů od pobřeží, byli v obavách ze záplav převezeni do bezpečnějších zdravotnických zařízení. Úřady se také snaží zamezit přerušení dodávek elektrického proudu do nemocnic v oblasti a oznámily, že více než tisícovka nemocnic ošetřujících pacienty s covidem byla vybavena generátory na výrobu elektřiny. Prioritou je nyní podle úřadů zprůjezdnění silnic, aby byl zajištěn stálý přísun kyslíku do nemocnic.

V Bombaji, metropoli státu Maháráštra, byl na několik hodin zastaven provoz mezinárodního letiště a uzavřeny byly některé silnice. Ve státech na jihozápadním pobřeží Indie se pohřešovalo 28 rybářských člunů.