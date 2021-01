Den dospělosti neboli Seidžin no hi je státní japonský svátek věnovaný mladým lidem, kteří dosáhli plnoletosti, tedy dvaceti let. V tento den se konají nejrůznější druhy oslav, při kterých se mladí radují spíše se svými přáteli než s rodinou. Mezi hlavní body svátku však patří návštěva šintoistické svatyně či buddhistického chrámu. Kvůli pandemii letos museli mladí Japonci místo vyhlášených večírků svou plnoletost oslavit jen v ulicích.