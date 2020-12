Na Fidži udeřil cyklon Yasa. Silnější bouře souostroví ještě nebičovala

🌊 #Pacifique : le #cyclone de catégorie 4 #Yasa, l'un des plus puissants jamais enregistrés dans l'hémisphère Sud, s'apprête à toucher l'archipel des #Fidji avec des #vents dépassant les 250 km/h, des #pluies torrentielles et des #vagues de plus de 3 mètres... @LCI pic.twitter.com/74MwoNFFU7