Země Středomoří budou spolupracovat při těžbě plynu, Turecko chce zmírnit napětí

Izraelské ministerstvo energetiky uvedlo, že je členem fóra také Palestinská samospráva. Francie o členství požádala, zatímco Spojené státy a Evropská unie dohodu podepsaly jako pozorovatelé. Do fóra mohou podle prohlášení vystoupit i další země východního Středomoří.

Izraeli fórum „přináší regionální spolupráci s arabskými a evropskými zeměmi, první svého druhu v historii – smlouvy za 30 miliard dolarů (asi 692 miliard korun) na vývoz (izraelského) plynu do Jordánska a Egypta,“ uvedl tamní resort energetiky. Zmíněné smlouvy považuje za pouhý začátek.

Egypt začal dovážet izraelský plyn začátkem letošního roku, a to i pro účely zpětného vývozu do Evropy a do Asie. Podmořské naleziště plynu Zohr, objevené u egyptského pobřeží v roce 2015, vyvolalo zájem o tamní energetický trh.