Soud pozastavil vydání Trumpových finančních záznamů

Prezidentův právní tým argumentoval, že prokurátor Cyrus Vance požaduje záznamy ve špatné víře a chce jich více, než potřebuje pro svoje vyšetřování. Odvolací soud rozhodl, že prezident prozatím záznamy poskytnout nemusí, i když soud nižší instance koncem srpna odmítl Trumpovu žádost o další zablokování obsílky prokuratury, která jejich vydání požadovala.

Předtím nejvyšší soud v červenci smetl ze stolu argument Trumpových právníků proti vydání přiznání, podle něhož prezident nemůže být předmětem kriminálního vyšetřování po dobu, kdy je ve funkci.

Záznamy by se na veřejnost nedostaly

Šest předchozích prezidentů, jak demokratických, tak republikánských, svá daňová přiznání poskytlo veřejnosti. Trump to odmítá a tvrdí, že jde o součást politického „honu na čarodějnice“. Prokuratura, která záznamy požaduje, je hodlá použít pro projednání před velkou porotou, což znamená, že by dál zůstaly důvěrné a nedostaly by se na veřejnost.

Vance chce získat Trumpovy osobní i firemní finanční záznamy za období dlouhé osm let. Předmět vyšetřování stále není jednoznačný, v médiích se původně hovořilo především o tom, že se prokurátor zabývá podezřením, že Trump při prezidentské kampani před čtyřmi lety uplatil k mlčenlivosti dvě ženy, s nimiž měl údajně nemanželský poměr. Prezident to popírá.

Státní zastupitelství nedávno uvedlo, že vyšetřuje rovněž obvinění ohledně trestné činnosti v The Trump Organization, která sahají deset let zpátky.