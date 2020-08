Z havarované lodi na Mauriciu uniklo přes tisíc tun paliva. S úklidem pomáhají dobrovolníci

Ostrov Mauricius vyhlásil stav nouze poté, co poblíž ostrova havarovala japonská loď, ze které začaly do oceánu unikat tuny paliva. Loď MV Wakashio najela koncem července na mělčinu korálového útesu, posádka se po nehodě musela evakuovat. Z lodi ale od té doby uniká do okolních vod palivo. Na pomoc vzácné přírodě se vydalo mnoho dobrovolníků i místních obyvatel. Mauricius je domovem světově proslulých korálových útesů a cestovní ruch je klíčovou součástí hospodářství ostrova.