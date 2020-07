Středeční hackerský útok se týkal asi 130 účtů, soudí Twitter

Řada komentátorů mluví o nejhorším bezpečnostním problému Twitteru v jeho čtrnáctileté historii, mnoho otázek je ovšem v této souvislosti stále nezodpovězených. Není jasné, kdo za útokem stál, ani to, zda byl podvod s kryptoměnou jediným cílem pachatelů a zda zároveň známým osobnostem neukradli citlivá data jako třeba soukromé zprávy.

Útok také vyvolal řadu otázek ohledně zabezpečení interních systémů firmy, do nichž se hackerům za dosud nevysvětlených okolností podařilo proniknout. Ve Spojených státech pak znovu vyvstávají obavy z případných snah kyberzločinců zasáhnout do listopadových voleb, které kromě obsazení prezidentského postu rozhodnou také o poměru sil v obou komorách Kongresu nebo o obsazení některých soudů. „Únosem“ prominentních účtů už se zabývají Federální úřad pro vyšetřování (FBI), úřady státu New York i někteří američtí zákonodárci.

Platforma i v pátek pokračovala v nápravě bezprostředních škod. „Spolupracujeme se zasaženými majiteli účtů a budeme v tom pokračovat během několika následujících dní,“ uvedla. Zároveň ujišťovala, že v rámci vyšetřování podnikla „agresivní kroky“ na zabezpečení svých systémů. „Stále jsme v procesu vyhodnocování dlouhodobějších kroků, které případně učiníme, o další podrobnosti se podělíme, jakmile to bude možné,“ dodává.