Spor končí, prokurátor Berman souhlasí s odchodem. Vyšetřování Trumpových lidí má pokračovat

Místo impeachmentu chtějí demokraté Barrovi seškrtat rozpočet

Předseda demokraty ovládaného právního výboru americké Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler řekl, že již zahájil vyšetřování Bermanova odvolání z funkce. „Myslím, že si zaslouží impeachment. Určitě si zaslouží impeachment. Ale znovu říkám, byla by to ztráta času, protože republikáni v Senátu by to ignorovali,“ uvedl Nadler na adresu ministra spravedlnosti Barra.

Rovněž demokratická šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že motivy k odvolání Bermana byly nelegitimní. K ústavní žalobě vyzvalo hned několik demokratických zákonodárců, včetně senátorky Elizabeth Warrenové. Jak k tomu nicméně Nadler poznamenal, Senát by to nikdy neodhlasoval. Namísto toho proto chtějí přikročit k jiným krokům, dodal a zmínil snahu snížit o 50 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) finance pro Barrovo ministerstvo.

Republikán Berman, který přispěl na Trumpovu předvolební kampaň, dříve pracoval pro stejnou právní firmu jako Giuliani a do funkce ho dosadila Trumpova administrativa. To mu ale později nezabránilo stíhat prezidentovy spojence, poznamenala agentura AP.