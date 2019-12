Nečekaný výbuch sopky na Novém Zélandu má 18 obětí. Dvě těla zřejmě zmizela v moři

Pohřešovanou dvojici policie identifikovala jako čtyřicetiletého novozélandského průvodce a sedmnáctiletou Australanku. „Je nám velmi líto, že se nám dosud nepodařilo vrátit (pozůstalým) tato těla,“ prohlásil Clement. „Trápí nás to, trápí to naše lidi a bude to trápit každého v této komunitě, když se nám to nepodaří,“ dodal.

Podle Clementa je ještě šance, že se těla objeví. Oceán by je mohl vyplavit na pobřeží. Policisté ale podle něj budou v následujících dnech pátrání postupně tlumit, až přestanou pohřešované hledat úplně. „Budeme muset počkat, až nám matka příroda těla vydá… a to může, a nemusí,“ dodal policista.