Saúdský letec ve výcviku zastřelil na základně v americké Pensacole tři lidi

„Ten člověk byl cizincem, byl příslušníkem saúdskoarabského letectva, který se zde účastnil výcviku,“ řekl DeSantis. Guvernér naznačil, že Rijád by měl odškodnit oběti a zraněné. „Budou tady mít dluh,“ dodal na adresu Saúdské Arábie.

„Máme potvrzené tři oběti a mrtvého střelce,“ uvedlo námořnictvo na Twitteru. Na následné tiskové konferenci úřad šerifa řekl, že zraněno bylo sedm lidí. Mezi zraněnými jsou dva šerifovi zástupci, jeden z nich byl postřelen do ramene, druhý do kolena. Podle policie útočník v jedné z učeben použil krátkou střelnou zbraň.

Padesát minut

Útok byl ohlášen krátce před 7:00 místního času (14:00 SEČ). Na místo se ihned vydali policisté a další bezpečnostní složky, proti útočníkovi zasahovali i vojáci. Po zhruba padesáti minutách od prvního hlášení oznámila policie, že střelec je mrtev. Zabit byl při zásahu.

Prezident Trump vyjádřil soustrast rodinám obětí. Uvedl, že událost sleduje a že o útoku hovořil s floridským guvernérem DeSantisem. „Právě volal saúdskoarabský král Salmán, aby vyjádřil upřímnou soustrast,“ napsal. „Král řekl, že saúdský lid je barbarským činem střelce velmi rozhněván a že tato osoba v žádném případě nepředstavuje postoje saúdského lidu, který má Američany rád,“ dodal prezident.

Základna v Pensacole je známá především jako výcvikové středisko pilotů a je rovněž domovskou stanicí akrobatické letky Blue Angels. Působí tam přes 16 tisíc vojáků a okolo osmi tisíc civilních zaměstnanců.

Tento týden je to v USA druhý střelecký útok ve vojenském zařízení. Ve středu příslušník námořnictva zastřelil na základně Pearl Harbor na Havaji dva civilní dělníky ve vojenské loděnici a jednoho dalšího zranil, poté spáchal sebevraždu. Námořnictvo za tento útok čelí kritice veřejnosti i médií, neboť střelec měl dlouhodobé kázeňské problémy a také potíže se zvládáním vzteku, přesto byl do loděnice přidělen jako ozbrojená stráž. K útoku použil služební pušku a pistoli, napsal portál Hawaii News Now.