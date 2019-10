Světla, tanec, kostýmy a zábava. V tomto zdánlivém chaosu vznikl barevný svět plný vášně a napětí, který si pohrává s city diváků už 130 let. Z Moulin Rouge se stala obchodní značka, která má pevná pravidla, bez nichž by tento zábavní babylon nemohl fungovat. Galerie poodkrývá oponu tohoto světa a otevírá dveře do zákulisí slavného podniku.