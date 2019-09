Velkolepou podívanou si užili návštěvníci festivalu, který každoročně pořádají zástupci menšin z Karibských ostrovů v newyorském Brooklynu. Odhaduje se, že Brooklynem rok co rok za zvuků muziky z celého světa procházejí až tři miliony lidí v kostýmech. Historie karnevalu sahá až do roku 1930, kdy proběhl jeho první ročník v Harlemu. Později se karneval přesunul do Brooklynu.