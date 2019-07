Hrdina ze slumu. Díky obětavému Keňanovi mají postižené děti lepší vyhlídky

Stanley svou dceru pokřtil na Happy, tedy Šťastná. V drsném prostředí nairobského slumu Kibera ji ale velmi rychle postihlo neštěstí. Ve třech letech Happy onemocněla meningitidou a ztratila schopnost pohybu i řeči.

Otec pro ni našel vhodnou školu a denně ji do ní vozí. Do starého poruchového minibusu začal postupně přibírat další a další postižené děti. Dnes už jich bere čtyřicet. Navzdory tomu, jak těžké to někdy může být. „Některé děti se mezi sebou perou, jiné bijí do okenních tabulek a některé dokonce bijí samy sebe. Takže musím zastavit na kraji silnice a zkontrolovat, jestli jsou v pořádku,“ popisuje obtíže.