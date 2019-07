USA slaví Den nezávislosti. Trump slíbil tanky, stíhačky a ten největší ohňostroj

Trump slíbil, že oslavy budou nezapomenutelné. „To jste ještě nezažili. Bude to výjimečné, doufám, že přijde hodně lidí, bude to o této zemi, je to pocta Americe,“ řekl Trump, který opakovaně washingtonské oslavy Dne nezávislosti označuje za poctu Americe.

„Budu tam také, chystám se říci pár slov, nad hlavami budeme mít letadla, nejlepší stíhačky na světě a i jiné letouny. Budou tam také nějaké tanky,“ dodal. „S tanky musíte být hodně opatrní, protože silnice obvykle nemají těžké tanky rády. Takže je musíme dát jen do určitých míst,“ podotkl.