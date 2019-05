Střelba na univerzitě v USA má dva mrtvé a čtyři zraněné. Policie útočníka dopadla

„Studenti by se neměli v kampusech bát o život,“ řekl v reakci na úterní útok demokratický guvernér státu Severní Karolína Roy Cooper. „Když rodiče posílají děti do školy, neměli by si o ně dělat starosti. Toto násilí musí zkrátka přestat,“ uvedl. „V nadcházejících dnech se pořádně podíváme, co je nutné udělat, abychom se posunuli dál,“ dodal.

Na univerzitě je zapsáno více než 26 500 studentů a má zhruba tři tisíce zaměstnanců.