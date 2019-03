Američan vaří pivo z kvasnic, které našel ve vraku na dně Atlantiku

„Velmi dobře si vzpomínám, jak mě napadlo, když jsem se v roce 2015 potápěl, že kdybych objevil netknutou lahev, určitě bychom mohli z takových lahví uvařit nové pivo,“ vzpomíná majitel a hlavní sládek pivovaru Saint James Brewery Jamie Adams.

Povedlo se mu to až o dva roky později, kdy bouře v takzvaném Údolí vraků poblíž newyorského pobřeží odhrnula písek z míst, kde se nacházely kajuty první třídy. V jídelnách objevil Jamie se svými přáteli přes dvacet netknutých lahví piva různých barev. „Chtěli jsme se dostat k těm lahvím kvůli kvasnicím. Pak už jsme mohli začít pracovat na našem plánu – obnovit to, co se ztratilo před 135 lety,“ uvedl.