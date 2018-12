Exšéf Nissanu zůstane ve vazbě, nově čelí obvinění ze zneužití důvěry

Ghosn byl zadržen 19. listopadu a čelí obvinění z finančích pochybení. Prokuratura tvrdí, že v letech 2011 až 2015 uvedl o polovinu nižší výši svých kompenzací, než bylo skutečných deset miliard jenů (dvě miliardy korun).

Podezřelý je z toho, že podhodnotil příjmy i v dalších letech, a to až do března 2018. Žalobci chtěli, aby jej soud nechal ve vazbě nejméně do konce roku, jenže na základě soudního rozhodnutí měl mít možnost vyjít na svobodu již v pátek.

Nové obvinění podle agentury AFP umožnilo jeho opětovné zatčení, které může trvat až 48 hodin, pokud soud nerozhodne o nové vazbě. Agentura Reuters píše až o desetidenním zatčení.