Třetím Trumpovým personálním šéfem bude Mulvaney. Dočasně, oznámil prezident

Trump o jmenování nového personálního šéfa Bílého domu informoval na svém twitterovém účtu. Upozornil, že Mulvaney v jeho administrativě odvádí vynikající práci. Zároveň poděkoval Kellymu a označil ho za „velkého patriota“.

Mulvaney bude podle Trumpa dočasným personálním šéfem Bílého domu. Podle agentury AP není jasné, co to znamená pro délku jeho funkčního období. Televize CNN však s odvoláním na vysoce postaveného vládního činitele uvedla, že pokud se Mulvaney osvědčí, bude do úřadu jmenován trvale a že žádné časové omezení jeho působení nemá.

John Kelly působil v důležité a vlivné funkci personálního ředitele zhruba rok a půl. Nastoupil loni v létě místo Reince Priebuse, který vydržel šest měsíců. Kellyho odchod souvisí podle amerických médií s údajným zhoršením vztahů mezi ním a prezidentem Trumpem. Ten přitom ještě v létě žádal Kellyho, aby ve funkci zůstal až do roku 2020, s čímž Kelly původně souhlasil.

Funkce personálního šéfa Bílého domu je považována za jednu z nejdůležitějších pozic v americké administrativě. Má za úkol spravovat prezidentův rozvrh a řídí přístup k hlavě státu, často se mu proto přezdívá „dveřník“. Podle agentury Reuters by deklarované dočasné jmenování mohlo Mulvaneyho pravomoc a schopnost vykonávat úřad negativně ovlivnit.

„Velkou otázkou je, proč je jmenování jen dočasné. Svědčí to pouze o pokračujících rozporech v Bílém domě,“ řekl agentuře americký akademik Nick Kachiroubas, který byl v kontaktu s 11 bývalými personálními šéfy Bílého domu.